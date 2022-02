F1, il ritorno di Lewis Hamilton: "I've been gone. Now I'm back!”

05-02-2022 20:32

L’alfiere della Mercedes Lewis Hamilton allontana le voci su un suo possibile ritiro dopo aver perso il titolo mondiale F1 all’ultima curva dell’ultima gara contro la Red Bull di Max Verstappen. Il 37 pilota di Sua Maestà rompe il silenzio social del quale si era circondato negli ultimi due mesi pubblicando, su Instagram e Twitter, una breve caption “I’ve been gone. Now I’m back!”. Il post, con una foto di Hamilton in mezzo a quello che sembra il Grand Canyon o le Rocky Mountain, sembra confermare la presenza del sette volte iridato in questa stagione.

“Welcome back” è stata la risposta della scuderia Mercedes, felice più che mai di risentire il proprio fuoriclasse sui social. Il via ufficiale della stagione sarà il 20 marzo in Bahrain, e nonotante ci sia ancora tempo ne Hamilton ne la Mercedes hanno mai fatto trapelare nulla sul futuro del pilota.

Il 18 febbraio la scuderia presenterà le nuove vetture (il giorno dopo il Ferrari-day) e verosimilmente prima di quella data tutti i dubbi saranno sciolti. Non ci resta che aspettare, ma questo criptico messaggio lascia ben sperare.

