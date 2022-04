F1, Imola, Verstappen: "Un buon inizio di weekend"

22-04-2022 21:13

Ecco le parole dei piloti della Red Bull Max Verstappen e Sergio Perez, il campione del mondo ha conquistato la pole position per la Sprint Race di domani del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna sul circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Max Verstappen: “Certo, le nostre prime gare non sono andate secondo i piani, ma cercheremo di fare un buon weekend qui. È stato difficile con la pioggia… È stato molto complicato mandare le gomme in temperatura. È stata una qualifica frenetica, lunga, ma ovviamente alla fine sono felice di essere qui, è una pista fantastica, ti punisce davvero se commetti un errore, sai che puoi andare nel muro, è quello che ci piace fare, è stata davvero dura e difficile. Ovviamente sono molto soddisfatto per la pole position. So che domani e domenica le condizioni meteo saranno diverse ma almeno è stato un buon inizio di weekend”.

Sergio Perez: “Sì, non è andata bene. Abbiamo sbagliato alcune cose… penso che all’inizio della Q3 siamo rientrati troppo presto; abbiamo aspettato a lungo, non siamo riusciti a fare il giro giusto. Stavamo solo scaldando le gomme e poi abbiamo avuto la bandiera rossa, poi stessa storia, in pratica, alla fine. Giornata deludente, ma è solo l’inizio del fine settimana. Sì, certo, non vedo l’ora che arrivi domani. Speriamo di poter progredire sul campo e iniziare bene per domenica”.

