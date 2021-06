F1, in Francia pole di Verstappen: le Ferrari deludono

La Formula 1 torna in Francia dopo l’assenza forzata del 2020 causa Coronavirus e il circuito “Paul Ricard” di Le Castellet sorride a Max Verstappen, almeno per le prove ufficiali.

Il pilota olandese della Red Bull partirà infatti davanti a tutti nella settima prova del Mondiale 2021, per la seconda volta in stagione e la sesta in carriera.

Verstappen ha preceduto la coppia della Mercedes. Al secondo posto Lewis Hamilton, che ha quindi fallito l’appuntamento con la pole numero 101 della carriera e non è riuscito a spezzare il digiuno di due gare, il Gp di Monaco e quello dell’Azerbaijan, nelle quali a conquistare il miglior tempo in qualifica era stata la Ferrari di Charles Leclerc.

Il pilota monegasco è stato invece la delusione della giornata, dovendosi accontentare del settimo posto finale a un secondo netto da Verstappen. Amara quarta fila quindi per Leclerc, risultato solo parzialmente lenito dal quinto posto dell’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz, preceduto al quarto posto dall’altra Red Bull di Sergio Perez, il trionfatore a sorpresa dell’ultimo Gp a Baku.

A completare la top ten il sesto posto di Pierre Gasly con l’AlphaTauri e le due McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo, inframmezzate dall’Alpine di Fernando Alonso.

Per le Rosse di Maranello è stata una qualifica tribolata. La sessione, partita in ritardo a causa della bandiera rossa esposta per un incidente senza conseguenze occorso all’AlphaTauri di Yuki Tsunoda, ha infatti visto Leclerc e Sainz non brillare fin dal Q3, prima di migliorare le proprie prestazioni, ma mai a sufficienza per inserirsi nella corsa alla pole position.

Per le Ferrari, quindi, un brusco seppur non imprevisto ritorno sulla terra dopo le ottime performances mostrate almeno in qualifica nei circuiti cittadini di Montecarlo e Baku.

Torna nei ranghi anche l’Aston Martin di Sebastian Vettel, fuori nel Q2 dopo l’inatteso secondo posto di Baku.

La top ten:

1 M. Verstappen (Red Bull) 1’29″990

2 L. Hamilton (Mercedes) 1’30″248

3 V. Bottas (Mercedes) 1’30″376

4 S. Perez (Red Bull) 1’30″445

5 C. Sainz (Ferrari) 1’30″840

6 P. Gasly (AlphaTauri) 1’30″868

7 C. Leclerc (Ferrari) 1’30″987

8 L. Norris (McLaren) 1’31″252

9 F. Alonso (Alpine) 1’31″340

10 D. Ricciardo (McLaren) 1’31″382



OMNISPORT | 19-06-2021 16:21