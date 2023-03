F1, Isola e il problema gomme Ferrari: "La Red Bull fa la differenza nella trazione"

Il responsabile gomme Pirelli: "Le vetture 2023 hanno una gomma anteriore con un grip maggiore e saranno sempre più veloci, nel 2024 addio alle termocoperte".

29-03-2023 17:08

Prova a spiegare i motivi per cui la Ferrari, che ha in programma un intenso piano di sviluppo sul versante dell’aerodinamica per Imola, patisce un maggiore degrado degli pneumatici il responsabile motorsport della Pirelli Mario Isola: “In Bahrain, dove il tracciato è molto rugoso e abrasivo e si corre ad alte temperature, l’eccellente gestione delle gomme da parte della Red Bull era merito di una trazione molto buona; questa usura contenuta delle gomme si è però confermata in Arabia Saudita, una pista dal degrado minimo. Tutte le squadre hanno cercato di eliminare il marcato sottosterzo che aveva caratterizzato il 2022, disegnando monoposto con un bilanciamento differente e domandando a noi uno pneumatico anteriore con un grip maggiore, in maniera da adeguarsi a quello posteriore. Abbiamo inoltre aumentato il livello di integrità delle gomme posteriori e anteriori per sostenere il livello di sviluppo di vetture che si sono dimostrate più veloci di circa 1″ e miglioreranno nel corso dei 23 GP”.

Ora tocca al circuito cittadino di Albert Park, che è stato reso più veloce un anno fa e che ha quest’anno un asfalto più liscio, ma la Pirelli è al lavoro per il campionato 2024, quando spariranno le storiche termo-coperte: “Abbiamo già definito la gomma da pioggia, ora lavoreremo sulle intermedie e sulle 5-6 mescole da asciutto; adotteremo una nuova costruzione, perché occorrono gomme adatte a lavorare con pressioni di partenza minori . Sono previsti test a Barcellona, Silverstone e Monza, poi due sessioni di FP2 in Giappone e Messico” le parole riportate a ‘La Gazzetta dello Sport’.