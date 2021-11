F1, Button: “Due piloti fantastici, non mi sbilancio sul vincitore”

25-11-2021 14:31

Sono soltanto otto i punti che separano due dei migliori piloti di sempre, nella classifica del campionato mondiale di F1. Prevedere l’esito della sfida mondiale è quasi impossibile. A pensarla come in tanti altri addetti ai lavori, è anche l’ex campione del mondo di F1 del 2009, nonché ex compagno di squadra in McLaren di Lewis Hamilton, Jenson Button.

L’ex pilota inglese ai microfoni di Sky Sports F1 UK ha commentato il duello iridato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, invitando a godersi lo spettacolo e ammettendo che non se la sente di sbilanciarsi su chi tra i due contendenti si laureerà campione del mondo nel 2021.

“E’ un mondiale piuttosto emozionante, mancano solo due gare e due dei migliori piloti che abbiamo mai visto guidare in Formula 1 sono separati soltanto da otto punti in classifica – le parole di Jenson Button – E’ un margine davvero contenuto e non sappiamo quale sarà la monoposto più veloce nel prossimo fine settimana. Jeddah sembra una pista divertente da quanto abbiamo visto, molto veloce, con poco margine di errore e tante barriere. Mercedes nelle ultime due gare è apparsa in gran forma, ma non ho idea su chi possa spuntarla alla fine, entrambi stanno correndo al massimo, entrambe le scuderie lavorano bene. Non me la sento di sbilanciarmi, adesso sembra che Mercedes sia avanti ma le cose possono cambiare rapidamente in favore della Red Bull. E tutto ciò è fantastico”.

OMNISPORT