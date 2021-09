F1, Kubica: “Sono contento di quanto fatto a Zandvoort”

Robert Kubica è pronto a sedersi nuovamente al volante della “sua” Alfa Romeo. Archiviato il GP di Zandvoort, dopo aver sostituito in pista Kimi Raikkonen (positivo al covid), per il pilota polacco è di nuovo ora di accendere i motori sul tracciato di Monza.

Per l’ex Renault una pista “amica” e che conosce molto bene, al contrario di quella olandese, mai affrontata con una vettura così performante. Per l’Alfa Romeo Racing si prospetta un weekend non facile, ma nel tracciato all’interno del parco brianzolo può succedere sempre di tutto.

“Prima di tutto voglio fare i miei migliori auguri a Kimi, spero si riprenda completamente e torni presto in pista – ha detto Kubica. Non vedo l’ora di correre a Monza, è una pista incredibile nella quale ho conquistato il mio primo podio nel 2006. A differenza di Zandvoort, è una pista che conosco bene e questo mi aiuterà, specialmente perché il format del weekend prevede la Sprint Qualifying, e quindi avremo tutti poco tempo per le prove libere. Sono contento di quanto fatto in Olanda, voglio aiutare la squadra anche qui”.

OMNISPORT | 09-09-2021 14:12