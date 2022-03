F1, Kvyat: "La guerra mi fa orrore ma è ingiusto escludere la Russia dallo sport"

01-03-2022 17:23

Con un post sul suo account Instagram l’ex pilota russo di Formula 1 Daniil Kvyat ha detto la sua riguardo all’aggressione perpetrata ormai quasi una settimana fa dal suo paese nei confronti dell’Ucraina e anche sull’esclusione degli atleti e delle squadre russe da tutte le competizioni sportive internazionali.

“Spero davvero in una soluzione pacifica di questa situazione in Ucraina e che tutti possiamo vivere in pace – scrive Kvyat -. Spero che le parti in causa possano trovare una soluzione incontrandosi e instaurando un dialogo rispettoso. Mi fa orrore vedere due nazioni sorelle che si combattono. Non voglio che azioni militari e guerre influenzino il futuro dell’umanità, voglio che a mia figlia e a tutti i bambini piaccia questo mondo”.

“Vorrei anche evidenziare e dire a tutte le federazioni sportive del mondo, compreso il CIO, che lo sport dovrebbe rimanere fuori dalla politica, e che non permettere agli atleti e alle squadre russe di parpecipare alle competizioni mondiali è una soluzione ingiusta che va contro quello che ci insegna mo sport coi suoi principi: l’unità e la pace. Chi altro se non noi gente di sport potrà aiutare a tenere insieme le nazioni nei tempi che verranno?”

