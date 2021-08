F1, la carriera di Hulkenberg potrebbe chiudersi a breve

Sono un manifesto di realismo le ultime dichiarazioni rilasciate da Nico Hulkenberg circa il suo futuro in Formula 1.

L’attuale terzo pilota dell’Aston Martin, infatti, è parso decisamente consapevole di come la sua carriera nel circus possa chiudersi al termine della stagione se entro breve qualcuno non gli offrirà un volante per la prossima annata.

“Penso di sapere come andrà, chiunque può capirlo da solo e io non mi faccio illusioni” ha dichiarato alla Bild il trentatreenne di Emmerich.

“Le porte dei top team sono chiuse per me. Devo essere realista. Se non succede ora, il capitolo Formula 1 sarà chiuso per me” ha ammesso amaro l’ex Force India e Renault rivelando come, evidentemente, abbia ancora voglia di dare il suo contributo al mondo dei motori.

OMNISPORT | 09-08-2021 18:32