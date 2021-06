F1: la confessione del papà di Giovinazzi

Retroscena curioso quello che ha raccontato oggi il papà di Antonio Giovinazzi in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Suo figlio, attuale alfiere in Alfa Romeo, poteva finire sotto contratto con la scuderia della Stella. Il tutto risale al 2017, Gp d’Australia…gara che vide il debutto di Antonio in F1 alla guida della Sauber dove sostituì Pascal Wehrlein, Toto Wolff in persona si complimentò con suo figlio offrendogli un posto nel DTM e il ruolo di pilota di riserva nella scuderia della Stella.

Ma l’amore di Antonio Giovinazzi nei confronti della Rossa ebbe il sopravvento, con il diretto interessato che declinò l’offerta.

“Antonio è arrivato alla Ferrari alla fine del 2016 dopo un accordo con Sergio Marchionne – ha dichiarato Vito Giovinazzi – Quando è iniziato il 2017, Maurizio Arrivabene lo ha informato che avrebbe sostituito Pascal Wehrlein alla Sauber per problemi alla schiena. In Cina le cose non sono andate così bene per noi, ma quando mio figlio ha concluso 12° in Australia, anche Toto Wolff è venuto a congratularsi con noi. Ci ha offerto un contratto per essere un pilota ufficiale DTM e terzo pilota Mercedes in F1. Antonio ha il cuore rosso e ha preso la decisione che riteneva opportuna”.

