F1, la Ferrari prova ad allontanare l'incubo Olanda: le tute speciali retrò per il Gp di Monza in edizione speciale. Foto e video

Si avvicina l'appuntamento con il Gp d'Italia e la scuderia di Maranello sta alimentando il mito con una tuta in edizione speciale per questa gara sul magnifico circuito di Monza

A Monza, la Ferrari arriva carica di un quel fardello che poi, nella complessa stratificazione di cause che ne hanno determinato la debacle sul circuito olandese nello scorso deludente week-end, non può riassumersi nella difficoltà di continuità in questo Mondiale 2023.

Sul circuito e nella gara dei tifosi più attesa, alla scuderia di Maranello viene chiesto altro dopo il miracoloso risultato di Carlos Sainz e lo sconcertante ritiro del compagno, un Leclerc sempre più costretto a subire sorpassi incredibili, in circostanze davvero sconcertanti.

Ferrari alla prova decisiva del Gp d’Italia

La Ferrari, adesso, deve affrontare Monza e il Gp d’Italia con un piglio e una strategia all’altezza delle aspettative dei suoi sostenitori. I vertici ne sono coscienti e anche sul piano dell’immagine, sono state già palesate le intenzioni con quei piccoli passi di avvicinamento alla gara delle gare, per i ferraristi. A partire dlala scelta di un abbigliamento speciale, appositamente studiato per l’evento di casa e che, ormai, per gli appassionati è un appuntamento speciale.

Nel fine settimana i tifosi del Cavallino Rampante si apprestano a invadere l’Autodromo Nazionale per sostenere Charles Leclerc e Carlos Sainz, forse nella fase più delicata dell’intero Mondiale dal suo avvio dopo quanto compreso di questa nuova SF-23 e delle sue effettive rese – sviluppi compresi – in gara. Eppure il calore, il sostegno ai due ferraristi non manca da parte dei tifosi che in Brianza non mancheranno e che tenteranno di sostenere i piloti dopo un Gp d’Olanda davvero trionfale per Max Verstappen.

Le tute speciali per Monza della Ferrari

A Maranello hanno pensato a qualcosa di particolare per distinguersi nell’appuntamento in patria e dunque ecco arrivare i nuovissimi vestiti per i piloti che si sono già presti ad indossare le tute da gara speciali per celebrare Monza: Leclerc e Sainz indossano nelle foto che vi mostriamo e che Ferrari ha pubblicato sugli account social ufficiali sono state disegnate in collaborazione con Puma Sport con un look dall’effetto spezzato e decisamente retrò.

Vediamole nel dettaglio: la parte superiore è di un rosso più chiaro rispetto al solito, con fasce gialle su maniche e pancia (sulla quale campeggia la scritta ‘Ferrari‘), riprendendo lo stile retrò già visto per quelle che indossano i loro colleghi impegnati nel FIA WEC con la Hypercar 499P. Quella inferiore è invece completamente nera, con due sottilissime righe giallo-rosse stampate lateralmente.

Il tutto ovviamente è accompagnato anche dall’abbigliamento da commercializzare, ovvero magliette e cappellini disponibili per l’acquisto in edizione limitata per tutti coloro che vorranno avere un ricordo di questo gran premio.

Il video e lo scambio di battute Leclerc-Sainz

A corredo di questa presentazione fotografica, è stato pubblicato anche un video che mostra i due piloti in uno scambio entusiasta di battute sulla divisa celebrativa che strizza l’occhio ai tifosi più nostalgici di una F1 davvero distante da quella odierna.

“Questa è la miglior tuta che abbia mai visto, incredibile!”, mentre Sainz risponde “Questo misto tra vecchia e nuova scuola mi piace!”, i commenti dei due ai quali è chiesto, a Monza, di centrare un risultato ambizioso ma ancora possibile in questo Mondiale di risultati alterni. Non certo per Vestappen e la Red Bull.

