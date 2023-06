F1: la Fia cambia le regole sulle gomme

In SQ3 pneumatici nuovi o vecchi ma di una sola mescola

29-06-2023 19:21

Nel Gp d’Austria verrà applicata una nuova regola sulle gomme stabilita dalla Fia. Il regolamento, utilizzato per la prima volta a Baku, prevedeva che i piloti dovevano utilizzare nuovi set di pneumatici medi in SQ1 e SQ2, mentre in SQ3 potevano usare soltanto un nuovo set di pneumatici morbidi. Ora, invece, i piloti che raggiungono la fase finale della qualifica del sabato possono utilizzare penumatici vecchi o nuovi ma di una sola mescola. La modifica è stata apportata dopo che Lando Norris non aveva gomme soft per la Q3 della qualifica della Sprint.