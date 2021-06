F1, la grande fiducia di Max Verstappen

La Pole del Gran Premio di Francia a Le Castellet se la prende l’Olandese Volante Max Verstappen con una super prestazione in 1’29″990. Max precede le due Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas in un tracciato che, tecnicamente, sarebbe favorevole alle Frecce Nere.

Una prestazione di alto livello per l’alfiere di Milton Keynes, dove ha saputo mettere insieme un ottimo giro e nello stesso tempo ha messo in mostra un’ottima velocità in termini di costanza:

“Sono molto contento di questa pole perché su questa pista le Mercedes sono sempre state molto veloci. Ho avuto ottime sensazioni dalla FP2 e oggi ci siamo ripetuti nelle qualifiche. La macchina mi ha dato ottime indicazioni e la nostra motivazione è quella di ottenere quei 25 punti che non sono arrivati a Baku”. Il rimando qui è palesemente all’incredibile incidente nel quale è stato coinvolto in Azerbaijan quando era solo e in testa alla gara.

“Sono fiducioso se penso alla gara perché la Red Bull è stata performante ieri nella FP2 quando abbiamo simulato il passo gara e quindi credo che possiamo vincere” ha concluso l’alfiere della Red Bull.

OMNISPORT | 19-06-2021 17:17