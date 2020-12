F1, la Haas conferma Mazepin malgrado il video hot

Il Team Haas ha confermato Nikita Mazepin al volante di una delle proprie vetture per il Mondiale di Formula 1 2021 accanto a Mick Schumacher. Questo nonostante il 21enne pilota russo abbia postato due settimane fa un video sui social in cui metteva le mani sui seni a una modella che stava in macchina con lui, Andrea D’Ival, peraltro presasi la responsabilità della pubblicazione. La scuderia statunitense ha fatto sapere che la faccenda è stata chiarita internamente al team.

OMNISPORT | 23-12-2020 15:00