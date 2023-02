Leclerc ha parlato del suo futuro in Ferrari e si è aperto sulla morte del padre avvenuta nel 2017: "Uno shock per me dopo Bianchi, ma sono maturato molto".

18-02-2023 16:49

Charles Leclerc è cresciuto molto in questi anni con la Ferrari e adesso si sente maturo per battere Verstappen e vincere il primo titolo in F1. Per la sua maturità, purtroppo, sono stati incisivi anche due lutti: quello del miglior amico Jules Bianchi nel 2015 a causa di un incidente e quello del padre Hervé, avvenuto nel 2017.

Ferrari, Leclerc si apre sulla morte del padre

Nella sua biografia, dal titolo Le Prodige, il pilota della Ferrari si è aperto entrando nei dettagli della morte di Leclerc senior: “Dopo la morte di Jules, la scomparsa di mio padre che mi aveva sempre seguito è stata un secondo shock. È stata dura – dice il monegasco -. Non c’è nulla in grado di prepararti al momento in cui perdi tuo padre”.

Non deve essere stato decisamente un momento facile per Leclerc, che però tuttavia ha ammesso di aver imparato qualcosa dopo quel lutto doloroso: “Sono diventato più maturo perché la sua perdita mi ha fatto diventare più responsabile, crescendo come uomo. Mentalmente sono diventato più forte che mai. Perdere il padre così presto nella vita è qualcosa che ti cambia per sempre”.

E Leclerc dimostrò subito la sua mentalità, appena quattro giorni dopo la scomparsa del padre, dominando la gara di Formula 2 che lo lanciò per il titolo e per l’approdo in F1: “Mio padre era il mio fan numero uno – continua il pilota Ferrari -. Ci teneva che fossi forte in ogni gara. Ero sicuro che avrebbe voluto che fossi lì e vincessi per lui, anche se è stato il modo peggiore per prepararsi a un GP”.

La Mercedes su Leclerc: il pilota Ferrari risoluto

Non solo il passato e il presente, si parla anche molto del futuro di Charles Leclerc, con le voci di un forte interessamento della Mercedes per il dopo Hamilton. Ai microfoni del Quotidiano Nazionale, il monegasco ha avuto modo di fare chiarezza una volta per tutte: “Non c’è nessuna trattativa. Io sto bene in Ferrari, sento l’entusiasmo della gente e mi esalta l’idea di coronare il sogno di vincere con la Rossa“.