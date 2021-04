F1, la pausa avrà giovato a Sebastian Vettel?

Non è stato certamente l’esordio migliore possibile per Vettel con l’Aston Martin. Il quattro volte Iridato è stato molto lontano dalla zona punti, ed ha avuto difficoltà di adattamento con una vettura che comunque ha dato diversi problemi anche a Stroll. Nel complesso, è stato autore di un weekend disastroso, con due penalità e un incidente con Ocon sul finale di gara nel quale è stato dichiarato colpevole dai commissari, avendo tamponato il pilota francese.

Nel corso della conferenza stampa dei piloti, assieme a Vettel c’era un certo Lewis Hamilton, e i due hanno un po scherzato sulla battaglia con Max Verstappen:

“Non è stato un buon weekend per noi in Bahrain, ma abbiamo provato a capire un po’ di cose, c’è lo spirito giusto. Siamo riusciti a capire un po’ di più la macchina e cosa possiamo fare. Verstappen era veloce in Bahrain, ma Lewis ha mostrato più intelligenza e gli va dato il merito per questo successo. Noi al momento siamo lontani dal podio, non sapevo si bevesse il Ferrari, io le ho solo guidate, mai bevute”.

Per molti piloti, la pausa dopo il GP del Bahrain è stata l’occasione per tirare le prime somme sulle nuove monoposto, e anche per Seb è stata la stessa cosa, considerando il suo ritardo di adattamento rispetto alla maggior parte dei piloti del Circus:

“Questa pausa dopo la prima gara è stata positiva, ci sono ancora delle cose da capire ma alcune siamo riuscite a comprenderle per mettermi nelle condizioni migliori in vista delle prossime gare. Sull’incidente con Ocon in Bahrain, la chiave è capire cosa sia successo e imparare da questo per fare in modo che non accada più, e sono sicuro che sarà così. D’ora in poi devo cercare di imparare dai miei errori e anche da quelli degli altri. Voglio fare delle gare pulite, è il mio obiettivo”.

OMNISPORT | 15-04-2021 17:41