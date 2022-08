F1, l'Alpine ufficializza Piastri che però smentisce

02-08-2022 21:18

L’Alpine ha preso la sua decisione e ha comunicato in giornata di aver scelto Oscar Piastri come sostituto di Fernando Alonso, col due volte campione del mondo spagnolo ed ex Ferrari che il prossimo anno correrà per la Aston Martin. Questo il comunicato ufficiale: “Dopo quattro anni come parte della famiglia Renault e Alpine, il pilota di riserva Oscar Piastri è stato promosso al fianco di Esteban Ocon a partire dal 2023”.

Oscar Piastri però ha smentito tutto. Il vincitore della Formula 3 2020 e della Formula 2 2021 ha scritto su Twitter: “Senza il mio accordo, l’Alpine F1 ha diffuso un comunicato stampa nel tardo pomeriggio di oggi nel quale c’è scritto che correrò per loro l’anno prossimo. Non è corretto e non ho firmato un contratto con Alpine per il 2023. Non guiderò per Alpine il prossimo anno”.

Una situazione molto strana e insolita, nelle prossime ore sicuramente verrà fatta chiarezza sull’accaduto. Sicuramente Piastri resta un giovane interessante dal futuro certo in F1. vediamo con quale scuderia.