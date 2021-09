F1, Lando Norris si conferma ottimo per la gara di domenica

Il pilota della McLren Lando Norris conquista uno stupendo 4° posto dopo la Sprint Qualyfing di oggi, confermandosi, al di la del mezzo, uno dei migliori piloti del circus al momento attuale. Queste le sue parole al termine della gara:

“Non avrei potuto fare meglio di così – ha analizzato il 21enne – in partenza è stato difficile con Lewis, tanto che ho dovuto scartare sulla destra. Così facendo ho perso la scia di chi mi stava davanti, mentre coloro che erano alla mia sinistra hanno potuto superarmi. In questo modo ho guadagnato una posizione, mentre un’altra l’ho persa, ma va bene così. Sarebbe stato bello essere ancora più avanti – ha aggiunto – ma con Daniel terzo ed io quarto è un buon punto di partenza in vista della gara di domani, ed abbiamo conquistato anche un punto. […] La partenza è molto complicata – ha dichiarato l’inglese – si arriva a velocità altissima verso una curva stretta, dove non è facile calcolare la frenata. Se sei all’interno come ero io puoi anche frenare cinque metri dopo, ma poi così vai addosso agli altri. Per fortuna siamo riusciti ad evitare contatti, anche se temo che Gasly si sia toccato con Daniel. Sarà ugualmente complicato domani, ma speriamo di essere abbastanza avanti in modo che nessuno ci stia addosso […] La Mercedes in rettilineo è più veloce di noi ed una gara di 18 giri come questa, quando puoi attaccare con le gomme soft, è diversa rispetto a quella che si presenterà domani. Lì dovremo fare 30/40 giri con la stessa mescola, gestendo la gomma senza limitarmi ad attaccare come ho fatto oggi. Lewis forse mi avrebbe passato in una gara più lunga – ha aggiunto il numero 4 – ma anche dovessimo arrivare quarti o quinti non sarebbe male. Se saliremo sul podio meglio ancora, l’importante è stare davanti alle Ferrari”.

