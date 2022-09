F1, Latifi commenta la mancata riconferma in Williams

30-09-2022 11:50

Nicholas Latifi ha preso con grande realismo la notizia del mancato rinnovo con la Williams che, di fatto, lo escluderà per la prossima stagione dal circus della F1.

“Capisco la decisione. Alla fine, è un’azienda basata sui risultati, un’azienda basata sulle prestazioni e quest’anno non ha funzionato per molte ragioni diverse” ha affermato il canadese a Formula1.com.

“Ho parlato di alcune delle battaglie che ho avuto all’inizio di quest’anno, alcune cose sotto il mio controllo, alcune cose fuori dal mio controllo, è sempre così che andrà in questo sport. Semplicemente non ho ottenuto i risultati necessari”.

Latifi quindi sarà obbligato ad esplorare nuove strade per il prossimo futuro anche se la speranza è quella di riabbracciare in breve tempo il mondo che più ama.

“La Formula 1 è sicuramente il posto dove voglio stare, è l’apice del motorsport e ciò a cui ho dedicato la maggior parte della mia vita. Se c’è un’opzione qui sarei sciocco a dire di no, ma per ora voglio concentrarmi solo sulle ultime sei gare. Voglio dire, realisticamente, avere delle ultime buone sei gare è la cosa migliore per continuare lungo il percorso della F1. Sto valutando tutte le opzioni. Capisco e accetto la decisione, devo solo concentrarmi sulle ultime sei gare e finire questo capitolo della mia carriera con la Williams in alto e poi concentrarmi sul prossimo nella mia carriera”.