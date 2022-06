F1, Latifi contro la Williams: “Distacco da Albon va oltre lo stile di guida”

21-06-2022 17:59

Nicholas Latifi non è convinto che le discrepanze di rendimento tra lui e il compagno Albon siano solo dovute al diverso stile di guida dei due.

Secondo il canadese infatti, le differenze nei risultati conseguiti dai due alla guida della Williams sono imputabili anche a una certa disparità di trattamento all’interno del team.

“Credo che il problema vada ben oltre lo stile di guida. Sicuramente all’inizio della stagione c’è stata una parte di questo problema. Forse si può ancora attribuire una parte del delta sul giro a questo. Ma se guardo oltre la poca fiducia con la macchina che sentivo di avere ad inizio stagione, non c’è più il ritmo” ha dichiarato Latifi a RaceFans.

“Ci sono situazioni in cui non sento che la mia macchina è in grado di fare le cose che, in base ai dati, vedo fare a lui, il che non è una bella sensazione. È un po’ sconcertante. Useremo queste due settimane di pausa per vedere cosa possiamo analizzare”.