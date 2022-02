F1, Latifi: "Importante provare le gomme intermedie"

26-02-2022 18:59

La Williams ha lasciato Montmelò con sensazioni molto positive, con le due monoposto di Latifi e Albon rispettivamente 9° e 8° al termine del pomeriggio della terza giornata. Dopo la Catalunya, il prossimo appuntamento sarà il 10 marzo a Sahkir, l’ultimo prima dell’inizio del Mondiale F1 2022.

Il canadese Latifi ha poi commentato positivamente i test dei giorni scorsi, a riprova del bel feeling e delle ottime sensazioni che trasmette la FW44:

“La sessione di venerdì è stata leggermente più travagliata rispetto ai primi due giorni, con un certo numero di bandiere rosse al mattino. Tuttavia, nessuna è stata causata da noi, ed abbiamo avuto ancora l’occasione di apprendere il comportamento della vettura, soprattutto perché abbiamo avuto modo di sperimentare le gomme intermedie nel pomeriggio, che è stato prezioso. Nel complesso, penso che sia stata una sessione di pre-stagione produttiva a Barcellona. Abbiamo avuto alcuni problemi minori qua e là, ma questo fa tutto parte della normalità quando si ha a che fare con una nuova macchina, e consente a noi piloti, ed all’intera squadra, di capire al meglio tutti i vari aspetti della monoposto. È un momento emozionante e non vedo l’ora di andare in Bahrain per costruire tutto quello che che abbiamo imparato questa settimana”.

