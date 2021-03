F1, Laurent Rossi: “Non esiste un pilota numero uno in Alpine”

Durante un’intervista concessa ai media francesi, Laurent Rossi ha escluso una gerarchia tra Fernando Alonso ed Esteban Ocon nella prima parte del prossimo mondiale 2021 di Formula 1, evidenziando come entrambi i piloti cominceranno la stagione allo stesso identico livello, poi in base ai risultati ottenuti in pista e al delinearsi della classifica, la scuderia farà le debite considerazioni.

Secondo il CEO di Alpine, la scuderia si è garantita una line-up che unisce il talento all’esperienza, aspetto che dovrebbe aiutare il marchio francese a riproporsi nelle zone di vertice della classifica.

“La questione del numero uno non esiste nella nostra squadra”, ha affermato Laurent Rossi. “Ci sono due piloti che vogliono essere più veloci possibile e sfidarsi a vicenda. Questa è una sana competizione. Si tratta di sfida, non di gerarchia. Non ci sono istruzioni al riguardo e non c’è un pilota numero uno”.

