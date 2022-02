F1: l'auspicio di Wolff per il 2022 della Rossa

22-02-2022 09:34

“Da tifoso amo la Ferrari, sono il nome più importante della Formula 1”, Parole al miele da parte del Tp della Mercedes che si aspetta di vedere una Ferrari sempre più protagonista in pista nella prossima stagione che inzierà ufficialmente tra poco meno di un mese.

Se la Ferrari si auna seria candidata alla lotta al titolo lo dirà come sempre la pista: l’obiettivo della Rossa quest’anno è quello di cercare di tornare a vincere un Gp, cosa che non succede ormai dal 2019 a SIngapore. Il manager austriaco ha infatti sottolineato l’importanza, visto la storia, il blasone e la tradizione che caratterizzano la storia della Rossa, di ritrovare un rivale così importante a contendersi la massima posta in palio. Chissà che anche le nuove modifiche regolamentari possano in qualche modo ridisegnare classifiche e pronostici.

“Da tifoso amo la Ferrari – ha detto Wolff, citato da Sky Sports – Sono il nome più importante della Formula 1 e non è possibile che la Ferrari non stia gareggiando per vittorie e titoli. Vincere i campionati è qualcosa di diverso, molte cose si devono allineare per riuscirci, ma penso che per tutti noi fan di questo sport la Ferrari debba essere nel gruppo. Per la passione di tutti alla Ferrari e anche per i tifosi in Italia, è importante vedere che la macchina sia competitiva. Spero che quest’anno ci saranno alcune squadre in grado di vincere le gare, lottando duramente in pista”.

