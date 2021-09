F1, l'"azzurro" Ricciardo: "Speravo nella Ferrari, ma ha vinto un italiano"

A Monza è Daniel Ricciardo a trionfare, dopo aver superato Verstappen al via. Il pilota della McLaren ha approfittato poi dell’incidente tra il leader della classifica piloti e Hamilton, andando a vincere facilmente davanti al compagno della McLaren Norris.

Una gioia immensa per Ricciardo: “Posso dire una parolaccia? Ah no?! Ok, beh, però era ora… Il momento cruciale è stato la partenza, ha funzionato bene per me, però anche con una buona partenza non potevo avere garanzia di vincere. Ho solo cercato di tenere giù il piede per tutto il GP, è andata bene”.

Ottava vittoria in F1 per Ricciardo: “Sentivo da venerdì che c’era qualcosa dentro di me di positivo, mi aspettavo qualcosa di buono, era una sensazione. Il segreto? È che ho fatto finta di andare piano per tutto l’anno, così stavolta li ho sorpresi… Scherzi a parte, dopo la pausa estiva ho cominciato a ritrovarmi, è andata bene, per tutto il team credo sia un risultato straordinario”.

Ricciardo conclude parlando in italiano: “Speravo ci fosse una Ferrari sul podio, ma comunque vi dico che c’è un nome italiano in cima a tutti”.

OMNISPORT | 12-09-2021 17:27