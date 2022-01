F1: le ambizioni di Mick Schumacher per il 2022

10-01-2022 11:42

La prima stagione in F1 per Mick Schumacher è finita. Il rodaggio del campione di Formula due è avvenuto senza grossi squilli di tromba ma nemmeno senza clamorosi incidenti.

Il tedesco figlio d’arte si è tolto qualche soddisfazione, come portare in alcune occasioni la monoposto americana in Q2, anche se in gara ha dovuto purtroppo far poco a causa della scarsa competitività del mezzo a disposizione unico tra quelli in pista a non portare aggiornamenti.

La scuderia a stelle e strisce si è infatti dedicata completamente al 2022, con lo stesso Mick Schumacher che è stato coinvolto nello sviluppo della vettura.

“L’auto sembra essere molto positiva, da quello che vedo e sento – ha detto Schumacher, intervistato da Autosport – Quindi ho grandi aspettative. Spero che le mie aspettative vengano soddisfatte. Sono piuttosto coinvolto sulla nuova monoposto. Ci sono sicuramente molti punti che non vedo l’ora di analizzare. È stato fantastico lavorare con il team in fabbrica, per poter dare il mio contributo su come vorrei fosse la macchina. È la prima volta che un’auto sarà costruita per me. È specifica sulle nostre misure e sui nostri caschi, in modo che tutto funzioni armoniosamente insieme”.

OMNISPORT