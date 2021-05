F1, Leclerc: "Colpa mia, pessima scelta"

Il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha analizzato con dispiacere il suo sesto posto a Portimao: “Sento di aver fatto una pessima scelta oggi. Penso che abbiamo preso una grande decisione di andare sulle gomme dure, ma abbiamo faticato con la media, sia io che Carlos: io nel primo stint e lui nel secondo. Abbiamo avuto un sacco di graining subito e abbiamo lottato con le gomme. Non ho spiegazioni: sulla carta sembrava una scelta molto buona, ma in gara abbiamo faticato”.

“La sesta posizione era il meglio che potessi ottenere, considerando dove partivo. Poi, però, se guardo l’intero fine settimana non ho fatto un grande lavoro come pilota: nelle prove libere e nelle qualifiche non ho estratto il massimo dalla macchina perché non ero costante”.

“Se mi è mancato il guizzo? No, non sono stato bravo questo weekend. Però devo dire che sono contento di come ho guidato in gara. Ma ho dovuto recuperare quello che non ho fatto ieri e questo è colpa mia. Se guardiamo la gara di oggi sono contento, non potevo fare di più. Ma se non siamo quinti oggi è anche colpa mia: peccato perché avevamo il potenziale per farcela. Quello che però dobbiamo capire soprattutto è quello che è successo con queste medie, io non l’ho ancora capito”.

02-05-2021