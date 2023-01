F1, Leclerc completa la tre giorni di test Ferrari

26-01-2023 18:22

Terza e ultima giornata di prove per la Ferrari in quel di Fiorano, il protagonista dei test privati è stato Charles Leclerc.

Dopo il test driver Schwartzman e i primi giri percorsi da Sainz ieri, è toccato al monegasco, vice-campione iridato in carica, macinare 123 giri per una distanza di 366 chilometri: la Rossa utilizzata è stata ancora la SF2021, perché la nuova monoposto sarà presentata a San Valentino; Leclerc è arrivato al circuito con il fratello Arthur, pilota della Ferrari Driver Academy, ed è stato accolto dal neo-Team Prinicipal Frederic Vasseur.

Leclerc è sceso in pista per la prima volta alle 10 per un giro di installazione con gomme da bagnato, poi ha proseguito con gli pneumatici da asciutto. Complici migliori condizioni di pista, il ferrarista classe 1997 ha percorso 56 giri prima della pausa pranzo, completando il programma indicato dalla squadra: nel pomeriggio sono state provate le gomme slick; a osservarlo in garage era presente il compagno di squadra Sainz. La stagione della F1 comincerà il 5 marzo in Bahrain.