F1, Leclerc deciso: "Punto a vincere con la Ferrari entro il 2024"

23-11-2022 11:04

Abu Dhabi è stata l’occasione per tracciare un bilancio del 2022 e per incaricarsi allo stesso tempo dei compiti delle vacanze in vista di una stagione che Charles Leclerc vorrebbe finalmente vittoriosa: “Qualche volta io avrei potuto spingere meno sull’acceleratore, ho buttato 25 punti preziosi in Francia” afferma in conferenza stampa il pilota monegasco “Nei primi anni ero convinto ci fosse un’area specifica sulla quale concentrarmi, perché sapevo fosse un mio punto debole, ma adesso sono da un po’ di anni in Formula 1 e ritengo sia più importante curare i dettagli: se sono al 100% sono convinto di essere un bravo pilota“.

Il rendimento della Scuderia di Maranello dovrà fare poi il resto: “E’ evidente che qualche volta noi non siamo riusciti a giungere a buone conclusioni, o che prendevamo troppo tempo per fare la giusta scelta, o che quella era sbagliata. Bisogna migliorare in questo campo. Il mio orizzonte è il 2024, non penso ad altre opzioni: la Ferrari è sempre stata il mio sogno e voglio vincere in Ferrari, poi si vedrà”.