19-04-2022 18:07

Brutta disavventura per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, attuale leader del campionato del mondo F1. Leclerc è infatti stato derubato del rolex mentre si trovava in vacanza in quel di Viareggio con alcuni amici.

Il furto è avvenuto ieri sera intorno alle 23, quando un gruppo di tifosi gli si è avvicinato per una foto e un autografo.

OMNISPORT