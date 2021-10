F1, Leclerc e le emozioni di tornare a competere per il podio

Monza 2019. Questa l’occasione dell’ultimo successo in Ferrari di Charles Leclerc, arrivata una settimana dopo l’agrodolce weekend di Spa. Nessuno però si immaginava che per vincere la terza corsa si dovesse aspettare così tanto. L’involuzione tecnica del 2022 ha estromesso il Predestinato da ogni discorso per la vittoria lo scorso anno, e in questa stagione, nonostante notevoli passi avanti, la distanza da colmare rispetto a Mercedes e Red Bull rimane ancora abissale.

Nell’ultimo Gran Premio ad Istanbul Park, però, la nuova power unit Ferrari ha mostrato performance davvero alte, con Leclerc che è stato addirittura primo per una gran parte della gara (47 giri sui 58 totale della Turchia), salvo poi dover cedere sulla distanza allo strapotere degli avversari. Il giovane monegasco ha provata la gara ad una sosta sola, ma questo non ha pagato, e ad un certo punto è dovuto rientrare per montare le intermedie. Il quarto posto non è tuttavia da buttare.

Ai microfoni di Sky Sport 24, oggi Leclerc esterna tutta la propria delusione per una gara vissuta in testa e persa nel finale:

“La delusione per il mancato podio però c’è – ha spiegato il nativo del Principato – in una stagione così difficile, con tante occasioni perse e un po’ di sfortuna, mi avrebbe fatto bene salire sul podio”. La consapevolezza di aver dato tutto per l’obiettivo massimo però, mitiga la delusione per l’ennesima top-3 sfumata in questo 2021. “Battagliare per la vittoria era un rischio. Sapevo anche io che avrei rischiato di perdere il terzo posto – ha concluso Leclerc – ma quando ho un’occasione per vincere io provo sempre a sfruttarla. A quel punto pensavo solo a vincere, non è successo, ma avevamo tanta adrenalina”.

11-10-2021