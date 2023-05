F1: Leclerc, “Futuro a Maranello. Il mio obiettivo un Mondiale”

Sogno rosso realizzato per il pilota monegasco. “Stiamo lavorando per ridurre distacco con Red Bull”

17-05-2023 13:21

“Se in futuro mi vedo ancora a Maranello? Mi auguro che possa essere così – ha dichiarato Charles Leclerc al TG1 – Ho sempre sognato di diventare un pilota della Ferrari e sono riuscito a realizzare questo sogno”. Un sogno che continua a coltivare nonostante la netta differenza rispetto alla Red Bull (“Il distacco è più grande di quello che ci aspettavamo. Per questo stiamo lavorando tanto”). “Sono molto contento di essere qui – continua il pilota monegasco – Adesso, però, il mio obiettivo è vincere almeno un Mondiale, anzi più Mondiali se possibile. Cercherò di fare tutto il possibile per raggiungere questo target in breve tempo”.