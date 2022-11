F1, Leclerc: "Non vedo l’ora di finire la stagione"

13-11-2022 22:31

Charles Leclerc ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il quarto posto ottenuto al GP di Interlagos, penultimo impegno stagionale.

Sul contatto con Norris: “Penso di avere lasciato abbastanza spazio all’inglese ma, ovviamente, dovrò riguardare quanto accaduto. Per quanto ho visto lui ha perso il posteriore della sua vettura, ha allungato troppo la frenata, mi ha toccato e io sono finito a muro. Dopo l’incidente tutto si è complicato. Ad ogni modo ho messo in atto una bella rimonta, il passo gara era interessante. Certo, non quanto le Mercedes, ma comunque era buono. Non ho l’immagine globale della situazione, ma penso fosse così”.

Sul mancato avvicendamento sul podio con Sainz: “Devo concentrarmi solo su quello che faccio io. La prossima volta farò in modo di essere in una posizione migliore. Nel complesso è stato un weekend abbastanza frustrante. Voglio andare subito ad Abu Dhabi e chiudere l’anno”.