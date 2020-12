F1, Leclerc: "Non vedo l'ora che sia l'anno prossimo"

Charles Leclerc, tredicesimo ad Abu Dhabi e ottavo nella classifica generale, volta pagina e pensa già alla prossima stagione: “Non vedo l’ora che sia l’anno prossimo per vedere gli step avanti che abbiamo fatto, perché ne abbiamo fatti. Poi dobbiamo vedere rispetto agli altri quanti ne abbiamo fatti”.

Addio a Sebastian Vettel: “Vorrei ringraziare anche Seb per tutto quello che ha fatto per il team. Ci aiuterà per il futuro sicuramente. Averlo dall’altro lato dei box per due anni stato veramente bello, come persona e come pilota. Adesso vediamo l’anno prossimo, spero in una stagione più positiva”.

OMNISPORT | 13-12-2020 17:36