F1, Leclerc: "Pensiamo di poter vincere". Sainz: "Peccato aver fatto presto il giro"

01-10-2022 16:37

Tre settimane dopo il miglior giro del sabato di Monza, Charles Leclerc ha fatto segnare una nuova pole position in quel di Singapore. Nona della stagione, la numero 18 in carriera per il monegasco della Ferrari che ha parlato così dopo il Q3: “Le qualifiche sono state complicatissime, non sapevamo cosa fare con le gomme. Abbiamo deciso per le soft alla fine e siamo stati ripagati”.

“Ho commesso un errore all’ultimo giro e pensavo di aver perso la pole. Invece è stato sufficiente per stare davanti, quindi bene così. Sono felice – ha spiegato Leclerc -. Sono contento del risultato pensando al venerdì che abbiamo avuto. Ma abbiamo recuperato bene. Se facciamo le cose alla perfezione pensiamo di poter vincere, ne sono sicuro. Il giro è stato speciale”.

Un po’ meno soddisfatto del compagno di squadra Carlos Sainz, che partirà invece quarto: “È incredibile quanto un decimo e mezzo possa cambiare le cose. Oggi eravamo tirati e so dove abbiamo perso. Peccato aver fatto il giro molto presto – ha spiegato a Sky -. In generale non posso essere troppo critico se sono dietro solo di un decimo e mezzo”.

“La qualifica è stata facile da leggere: serviva la soft nel Q3 e poi essere l’ultimo a fare il giro. Però la pista era difficile e mettere un giro insieme era complicato. Sono due-tre qualifiche che lottiamo per la pole, ci manca il passo di gara. Vediamo domani come siamo messi”.