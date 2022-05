F1, Leclerc: "Sono in buona posizione per domani". Sainz: "Tutto è possibile"

21-05-2022 17:56

Pazzesca qualifica per il Predestinato Charles Leclerc, che sulla pista del Montmelò, in Spagna, si prende la quarta pole position stagionale col tempone di 1’18″750, unico in pista scendere sotto il muro dell’1’18.

Rimasto ai box nel Q2, andato in testacoda nel Q3, Charles riesce a prendersi la pole all’ultimo tentativo disponibile, dimostrando una forza mentale senza pari in questo momento.

Queste sono le sue dichiarazioni a caldo al termine delle qualifiche:

“La qualifica è stata davvero impegnativa, al Q3 ho fatto un errore nel primo tentativo. Certamente dopo ho avuto una sola chance, ma è andata abbastanza bene. Ho avuto un po’ di spavento nel giro, ma sono stato in grado di girare alla perfezione. Sono davvero felice della pole, la monoposto è stata incredibile. Sono davvero davvero felice. Vincere dalla pole? Sì, mi trovo in una posizione importante in vista della partenza. Però nelle ultime due corse abbiamo fatto fatica a livello di gomme rispetto alla Red Bull. Verstappen inoltre è subito dietro. Se non saremo in grado di gestire bene le gomme non vinceremo. Serve capire con attenzione la situazione provando di fare bene domani. Cercheremo di fare doppietta io e Sainz, sarebbe stupendo per la Ferrari. Certamente daremo tutto per questo”.

Terzo posto in griglia invece per Carlos Sainz, che riesce ad agguantare una buona prestazione nel finale e a piazzare la seconda Ferrari nei primi tre posti al via. Queste le parole dell’iberico:

“Fino a questo momento il fine settimana è stato complicato. Le condizioni non erano semplici, a causa del calore e del vento. Ma siamo stati capaci a fare un giro buono che ci permetterà di combattere per la vittoria domani. Il momento più importante sarà la partenza, assieme alla gestione gomme. Poi vedremo, ma siamo in buona posizione. Domani tutto è possibile, sicuramente ci proveremo e faremo il massimo. Non è stata una giocata ideale dato che non ho fatto un gran giro con la gomma usata. Non avremo una gomma nuova domani, ma tutto potrà accadere”.

