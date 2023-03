F1, Leclerc: “Voglio il Mondiale”

La crisi Ferrari non cambia l’obiettivo del pilota monegasco

30-03-2023 12:00

Nonostante il distacco da Red Bull, Aston Martin e Mercedes, Charles Leclerc ha un solo obiettivo. “Il Mondiale. L’obiettivo è sempre lo stesso – ha affermato durante la conferenza stampa del giovedì al GP d’Australia – voglio vincere il Mondiale”. “Non sarà facile – riconosce il pilota della Ferrari – sarà ancora più difficile perché per ora la performance non è quella che ci aspettavamo, ma la stagione è lunga ed è ancora troppo presto per demoralizzarci”.

“Non siamo vicini al livello di performance che ci aspettavamo – prosegue Leclerc –. Non possiamo nascondere che la situazione tecnica non è nemmeno quella dell’anno scorso qui a Melbourne. Vincere domenica sarà molto difficile rispetto a una Red Bull che per ora è molto forte”.