F1, l'entusiasmo di Fernando Alonso

Grande gioia per il pilota iberico Fernando Alonso, che torna a qualificarsi in Q3 e domani partirà in decima posizione al Montmelò. Il due volte campione iridato ha fatto un deciso passo avanti rispetto a Portimao sul giro secco in questo quarto atto del Mondiale di F1 in Spagna, pagando comunque dazio rispetto al compagno di squadra Esteban Ocon, che ha chiuso in quinta posizione.

Lo spagnolo dell’Alpine, ai microfoni di DAZN F1, ha parlato un poò della qualifica e della gara di domani. Ecco le sue considerazioni riprese da Motorsport.com:

“Sono felice di essere di nuovo in Q3, tra i primi 10, ed è stata una qualifica senza molti incidenti. Sì, c’era un po’ di traffico ogni volta nei giri di partenza, abbiamo cercato tutti di andare piano, ma più o meno ci siamo ben comportati. Vediamo quindi se domani riusciamo ad aggiungere qualche punto. Penso che l’obiettivo fosse la Q3. È tutto molto equilibrato nel midfield ed essere in Q3 era l’obiettivo che la squadra aveva con entrambe le vetture. Poi in Q3 c’era molto traffico, un po’ di casino, ma vedremo domani, per vedere se ci sarà una buona partenza, un buon primo giro, e consolideremo quelle posizioni a punti”.

Analizzando la situazione in vista del GP di domani, Alonso ha fatto qualche constatazione, ed è sempre bello sentire parlare Fernando di Formula 1, in quanto trasmette sempre l’entusiasmo delle prime volte:

“Partiamo dalla parte sporca e uno dei migliori allo start, Stroll, parte 11° sulla parte pulita, sicuramente con una gomma nuova… Quindi ci sarà un po’ di azione al primo giro e alla prima curva. Dovremo cercare di consolidare quelle posizioni a punti, finire di nuovo tra i primi 10, e ci proveremo. Qui, una volta terminati il giro 2 o 3, la piccola speranza che ti resta è nei pit-stop per guadagnare qualche posizione. Ma oltre a questo penso che i sorpassi in pista saranno pochissimi, quindi devi partire bene e fare un primo giro il più aggressivo possibile. Il nostro ritmo? Vedremo, ieri il long run non è stato male, penso che abbiamo avuto un buon ritmo, ma la gara è sempre diversa e dobbiamo vedere quale strategia è la migliore”.

OMNISPORT | 08-05-2021 17:54