F1, Lewis Hamilton carico: "E' la stagione più entusiasmante"

28-02-2022 09:59

Lewis Hamilton scalpita in vista del Mondiale di Formula 1 che sta per cominciare. Il pilota britannico è intrigato dall’incertezza creata dal nuovo regolamento: “Vedendo tutte le diverse monoposto, penso che sia la stagione più entusiasmante e interessante che abbia mai affrontato”.

“Nessuno ha idea di dove si trovi rispetto agli altri – ha spiegato Hamilton dopo i test di Barcellona -. Sarà interessante vedere dove tutti saremo nella prima gara”.

“Penso che ogni anno sia emozionante ma è ovvio che fino all’anno scorso la macchina seguiva evoluzioni di stagione in stagione. Questa generazione di vetture è totalmente nuova – sono le parole riportate da Formulapassion -: io ho visto i disegni della W13 per diversi mesi, ma ora stiamo cercando di guardare attentamente anche le altre vetture per capire se qualche team ha scelto qualche strada diversa”. Hamilton ha chiuso i test di Barcellona con il miglior tempo anche se è stato l’unico, insieme al compagno di scuderia Russell, a utilizzare le gomme supersoft.

OMNISPORT