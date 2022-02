F1, Lewis Hamilton: “Non ho mai detto che mi sarei ritirato"

18-02-2022 13:43

Tempo di presentazioni ufficiali in F1. Oggi è stata la Mercedes a svelara i propri veli: la F1 W13, segnata per certi versi da un ritorno al passato con il ritorno dell’argento come colore principale. è pronta per essere guidata dal duo Hamilton-Russel.

Proprio il pilota inglese ha deciso di proseguire il suo cammino, andando a caccia del riscatto dopo la delusione cocente della passata annata, con la sconfitta all’ultimo respiro subita da Max Verstappen.

“Non ho mai detto che mi sarei ritirato. Per me è un privilegio lavorare con questa squadra. Abbiamo attraversato un periodo difficile. Ho avvertito la necessità di fare un passo indietro, di trascorrere un po’ di tempo con la mia famiglia. Poi ho deciso di tornare all’attacco con il mio team. Questa sarà una stagione eccitante”.

Due parole anche sul nuovo team mate: “Avere in squadra un giovane talento come Russell è molto importante. Penso che saremo in grado di collaborare molto bene. Lo conosco da molto tempo, abbiamo già lavorato insieme, visto che lui fa già da diversi anni parte del team. Certo, ora saremo anche avversari in pista! Vederlo alla factory alle prese con il seat fitting mi ha ricordato di quando lo avevo fatto io. Ho pensato a quando lo avevo fatto io e mi sembra strano che siano già passati dieci anni”.

