F1, Lewis Hamilton sceglie il suo rivale migliore in carriera

14-08-2022 12:22

Il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton ha dovuto affrontare tanti campioni nel corso della sua carriera, ma il pilota inglese ha scelto lo spagnolo Fernando Alonso come il suo più arcigno rivale in F1: “Ricordo molto bene quel periodo. Ero molto giovane, avevo solo 22 anni, e mi fu affidato l’incarico di essere il compagno di squadra di Fernando, che all’epoca era già un due volte campione del mondo. Ero molto motivato, ma sapevo che non sarebbe stato facile confrontarmi con un talento del suo livello“.

Lewis ha poi aggiunto: “Quando guardo alla sua velocità assoluta, ma anche alla capacità che ha di leggere le gare e la sua intelligenza in pista, mi sento di dire che Fernando è stato il mio rivale più difficile da affrontare. Abbiamo avuto davvero delle belle battaglie tra di noi, ed ora spero che potremo continuare per qualche altro anno, sarebbe bello divertirci ancora insieme“.

Non sono mancate parole di elogio anche da parte di Alonso per Hamilton: “Per me è stato un piacere condividere tanti momenti con lui. Qualche anno fa sembrava impossibile che qualcuno potesse battere i record di Michael Schumacher, ma lui ha fatto un percorso fantastico e ce l’ha fatta. Quello che hanno costruito in Mercedes è davvero incredibile, mi congratulo con lui e spero che possa vincere di nuovo in futuro. Se lo merita“.