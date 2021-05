F1, Lewis Hamilton si sfoga dopo il GP di Monaco

Il settimo posto nel GP di Monaco non può certo far felice Lewis Hamilton. Il 7 volte campione del mondo è stato superato da Max Verstappen nella classifica generale dei piloti e dopo la gara è apparso piuttosto contrariato: “Il team ha sottovalutato l’AlphaTauri? Non l’hanno sottovalutata. Ne avevamo già parlato nel meeting pre-gara del fatto che potesse succedere esattamente quello che è successo. Dovevano trovare il modo di evitarlo, ma non ci sono riusciti – ha commentato Hamilton ai microfoni di Sky Sport F1 – non ci posso fare nulla. Anche se avessimo passato loro, saremmo rimasti bloccati dietro ad altra vettura”.

La Mercedes è apparsa in grossa difficoltà per tutto il weekend e Hamilton vuole cambiare subito rotta: “Onestamente non voglio parlarne troppo, ma dobbiamo lavorare tanto su quanto accaduto oggi, perché non si può ripetere. Abbiamo ancora tanta strada da fare. Noi vogliamo concentrarci sul nostro lavoro e qui non abbiamo fatto un buon lavoro. Dobbiamo farne uno migliore la prossima volta. Non c’è motivo per esprimerci a questo livello in un altro weekend, con tutta l’esperienza che abbiamo e il tempo per cui abbiamo gareggiato. Quindi sicuramente ne discuteremo a lungo”, ha concluso il campione in carica.

