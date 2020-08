F1, Gp Belgio: situazione disperata per la Ferrari. Vola Verstappen

Il pilota della Red Bull Max Verstappen ha fatto segnare il tempo più veloce nelle seconde libere del venerdì sul tracciato di Spa-Francorchamps, in vista del Gran Premio del Belgio in programma domenica. Il pilota olandese con il tempo di 1:43.744 ha preceduto la Renault di Daniel Ricciardo (costretto a fermarsi prima per un problema idraulico) e la Mercedes del campione del mondo e leader del Mondiale Lewis Hamilton.

Le due Frecce d’Argento si sono nascoste: né Hamilton, né Bottas, sesto, hanno dato fondo al loro potenziale. L’altra Red Bull di Albon è quarta, quinta la Racing Point di Sergio Perez.

Situazione critica in casa Ferrari. Non funzionano gli aggiornamenti all’aerodinamica, le novità alle ali e l’assetto più scarico della SF-1000 non danno i loro frutti. Il posteriore delle monoposto di Maranello balla e sia Vettel, sia Leclerc sono protagonisti di innumerevoli bloccaggi: anche nel passo gara, la Ferrari paga pegno.

Eloquenti i tempi sul giro secco: Charles Leclerc è quindicesimo, Sebastian Vettel diciassettesimo, entrambi a due secondi dai primi, addirittura dietro alle Alfa Romeo di Giovinazzi e Raikkonen. Il Cavallino dovrà lavorare moltissimo per riuscire ad arrivare in Top Ten nelle qualifiche di sabato.

I tempi delle seconde libere

1 M. Verstappen Red Bull 1’43″744

2 D. Ricciardo Renault 1’43″792

3 L. Hamilton Mercedes 1’43″840

4 A. Albon Red Bull 1’44″134

5 S. Perez Racing Point 1’44″137

6 V. Bottas Mercedes 1’44″162

7 L. Norris McLaren 1’44″168

8 E. Ocon Renault 1’44″208

9 C. Sainz McLaren 1’44″474

10 P. Gasly AlphaTauri 1’44″600

11 L. Stroll Racing Point 1’44″678

12 D. Kvyat AlphaTauri 1’44″826

13 A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’44″861

14 K. Raikkonen Alfa Romeo 1’44″896

15 C. Leclerc Ferrari 1’45″440

16 G. Russell Williams 1’45″463

17 S. Vettel Ferrari 1’45″683

18 N. Latifi Williams 1’45″774

19 R. Grosjean Haas 1’45″834

20 K. Magnussen Haas 1’46″242

OMNISPORT | 28-08-2020 16:45