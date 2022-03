F1, Magnussen: "Gara stupenda, Haas ottima"

20-03-2022 21:10

Incredibile il destino del danese Kevin Magnussen, a piedi fino a pochi giorni fa e richiamato in fretta e furia da una Haas super competitiva inseguito al licenziamento di Mazepin per i noti problemi internazionali tra Russia e Ucraina.

E così, fornita di un motore Ferrari da fare invidia, in pochi giorni Magnussen si trova a festeggiare un pazzesco quinto posto nella prima gara della stagione F1 in Bahrain, complici anche i ritiri di Verstappen e Perez. Questo il commento del pilota danese:

“La follia continua. Gara stupenda, e la macchina è stata ottima fino alla fine. Rispetto al primo stint abbiamo avuto un po’ di degrado in più, ma ho anche passato alcune macchine che erano più veloci di me all’inizio, e poi non sapevo se provare a tenerli dietro a farli passare. Ho anche fatto qualche bloccaggio, quindi non sarò stato perfetto, però anche se fossi rimasto meno in pista avremmo allungato il secondo stint e saremmo tornati giusti con la strategia. Poi c’è stata la Safety Car che ha messo tutti in pari a livello di gomme, e da li in poi è stata una specie di Sprint Race davvero bella fino alla fine. Siamo stati fortunati ad approfittare dei problemi della Red Bull, ma così va bene”.

OMNISPORT