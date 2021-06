F1, Marko conferma l’addio della Honda: “Non cambieranno le loro decisioni”

Honda non cambierà idea. Il marchio giapponese infatti non cambierà la sua decisione di lasciare la Formula 1 come motorista al termine della stagione in corso.

Nonostante l’ottimo campionato disputato finora che vede la scuderia di Milton Keynes in testa al Mondiale costruttori e in quello piloti con Max Verstappen, il talent scout della Red Bull Helmut Marko ha tenuto a ribadire come la scelta intrapresa dalla casa nipponica non sarà soggetta a modifiche.

Con l’addio della Honda la struttura tecnologica verrà acquista dalla Red Bull che produrrà in proprio la power unit dal 2022.

“I giapponesi non cambiano le loro decisioni. Così perderebbero la faccia – ha dichiarato Marko al quotidiano Osterreich – Honda ci sosterrà economicamente per i prossimi due anni, poi saremo pronti con il nostro motore”.

OMNISPORT | 25-06-2021 10:42