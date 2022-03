F1, Marko: “Il contratto rispecchia il valore di Verstappen”

04-03-2022 10:38

E’ notizia di poche ora fa che il neo campione del mondo della Red Bull, Max Verstappen, ha firmato un contratto pluriennale con cifre da capogiro, che lo legherà alla scuderia austriaca fino al 2028.

Anche se non ci sono ufficialità sul reale ingaggio del pilota, da più parti si rincorrono voci che siano 50, i milioni di euro annui che l’olandese andrà a percepire. Una somma che lo pone in automatico uno dei piloti più ricchi dell’intero Circus, raggiungendo il rivale Lewis Hamilton anche per quanto concerne il ‘conto in banca’.

Helmut Marko consigliere della Red Bull, non ha voluto parlare e approfondire nel dettaglio i numeri del contratto, si è soltanto limitato a constatare che intorno a questo accordo c’è soddisfazione da ambo le parti.

“Non voglio speculare sulle cifre” – ha affermato il manager austriaco a Sport1, dopo aver inoltre personalmente negoziato l’accordo con il proprietario della Red Bull, Dietrich Mateschitz, ed i manager del pilota – posso solo dire che entrambe le parti sono e saranno soddisfatte. La durata del contratto e il riconoscimento economico dimostrano quanto apprezziamo Max. Il contratto rispecchia il suo valore. Normalmente, la Red Bull non fa accordi così lunghi”.

