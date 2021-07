F1, Marko: “La Sprint race può rovinare l’intero weekend”

Siamo ufficialmente entrati nella settimana che ci porta al Gran Premio di Silverstone, ma soprattutto alla novità regolamentare della Sprint Race.

Una soluzione, varata dal vertici del Circus per tentare di accrescere lo spettacolo in pista ma con mezzi “artificiali”, che non sembra trovare terreno fertile in Helmut Marko. Un format che, secondo quanto affermato dal talent scout della Red Bull, potrebbe mettere ulteriore pressione ai team.

“Se qualcosa va storto venerdì, può rovinare l’intero weekend – ha dichiarato Marko a Speed Week – La prima sessione di prove libere è l’unica per controllare e cambiare la monoposto. Successivamente entra in vigore il parco chiuso. Ciò significa che puoi correggere qualcosa solo nella seconda sessione di prove libere del sabato”.

Marko poi, parlando del duello iridato tra Red Bull e Mercedes, ha detto: “Continueranno a voler ottenere il meglio da questa stagione. La Mercedes si arrenderà solo quando non ci saranno più possibilità matematiche di vincere”.

