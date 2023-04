F1, Marko: "Leclerc potrebbe lasciare la Ferrari"

L'opinione del consulente della Red Bull

24-04-2023 15:52

Helmut Marko, consulente della Red Bull, ha parlato delle voci relative ad un possibile addio di Charles Leclerc alla Ferrari al termine della stagione. I media tedeschi rilanciano con insistenza un interessamento della Mercedes, anche in virtù del pubblico endorsement fatto dal Team Principal Toto Wolff nei confronti del monegasco.

Stando a quanto riferito da Marko, l’eventuale cambio di scuderia a Maranello non sarebbe da riferirsi alle qualità di guida del pilota del Principato, ma a causa degli scarsi risultati che sta ottenendo quest’anno. Attualmente Leclerc è decimo in classifica con sei punti in classifica piloti, dopo tre gare del mondiale 2023 conclusesi.

Il Manager austriaco, in un’intervista a Bild, ha espresso queste parole: “Non ha senso che la Ferrari voglia fare a meno di Carlos Sainz, che sta facendo un buon lavoro. Per Charles Leclerc invece è una cosa normale che il pilota debba conquistare un numero minimo di punti più o meno poco dopo la pausa estiva. Se non si raggiunge quel quantitativo di punti, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto: questa clausola ha permesso a Sebastian Vettel di unirsi alla Ferrari nel 2015“.