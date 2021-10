F1, Marko: “Newey figura importante"

19-10-2021 12:33

Nelle ultime trasferte della Red Bull in giro per l’Europa, la scuderia austriaca ha sempre dovuto fare a meno del suo ingegnere Adrian Newey. Un’assenza pesante per tutto il box: dai meccanici, ai piloti ai vari dirigenti, tutti hanno avvertito la mancanza dell’inglese.

Lo storico ingegnere di Milton Keynes è stato infatti costretto ai box a causa di diversi interventi chirurgici dovuti ad un incidente in bici.

“Adrian non è completamente in forma ora, ma è pronto a partire e ha immediatamente riconosciuto i nostri problemi di configurazione in Turchia – ha dichiarato Marko, intervistato da Sky Deutschland – Siamo in una buona posizione ovviamente, ma Newey è una figura importante e abbiamo potuto vedere che la sua assenza stava avendo un impatto sulla motivazione. All’inizio non eravamo sicuri di quanto fosse grave l’infortunio e ha subito diversi interventi chirurgici”.

