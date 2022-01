F1, Marko: “Sainz ha ridimensionato Leclerc”

10-01-2022 13:45

La Ferrari ci ha visto giusto. Serviva un pilota compatto, capace di dare continuità ai risultati, che fosse deciso, capace e pronto ad una nuova sfida. Carlos Sainz ha impersonificato tutto questo e senza avere grossi problemi di adattamento ha contribuito non poco a centrare l’obiettivo della Ferrari di arrivare al terzo posto nella classifica costruttori, alle spalle dei due mostri sacri, ovvero Mercedes e Red Bull.

Carlos Sainz è stato senza ombra di dubbio una delle sorprese in positivo della stagione 2021, riuscendo a chiudere il Mondiale al quinto posto precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc.

Helmut Marko ritiene addirittura, che l’ex McLaren sia riuscito a contenere il talento del monegasco riuscendo a prevalere nel confronto interno al box della Ferrari.

Marko ha parlato un pò a 360° comprendendo Geroge Russell e Lando Norris: il sette volte campione del mondo dovrà prendere le misure al giovane collega che ha dimostrato di essere molto forte sul giro secco, mentre Lando Norris, la prossima stagione, se la giocherà con i migliori.

“Molto probabilmente Norris può tenere il passo dei top. Leclerc è stato, per dire, ridimensionato da Sainz – ha dichiarato Marko, intervistato da Auto Motor und Sport – Russell rappresenta sicuramente una lotta molto impegnativa per Hamilton anche a livello politico perché inglesi. È un pilota incredibilmente veloce in qualifica. In gara però la distanza con Latifi non era così grande. Russell deve prima mettersi alla prova”.

