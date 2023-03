Il pilota olandese è reduce da un virus intestinale

17-03-2023 23:24

Max Verstappen non si è ancora totalmente ristabilito dal virus intestinale che lo ha colpito nei giorni scorsi: nonostante il dominio nelle libere del venerdì, il pilota olandese è parso più in difficoltà fisicamente, come ha ammesso il dirigente della Red Bull Marko.

“Non l’ho mai visto così, è evidente che non sta troppo bene. Ma dopo averlo visto sudare così oggì, lo vedrò meglio nei prossimi giorni. Starà perfettamente domenica”, ha spiegato Marko.