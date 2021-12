Brundle critica Max Verstappen: “Mi rattrista che usi certe tattiche”

08-12-2021 15:05

I due contendenti per il titolo mondiale in F1, con gli stessi punti al vertice della classifica generale del campionato, si giocheranno il tutto per tutto ad Abu Dhabi. Il circuito di Yas Marina sarà teatro dell’ultimo duello infuocato tra Lewis Hamilton e Max Verstappen.

A dire la sua sul confronto tra i due leader della classifica piloti, è stato anche l’ex pilota e commentatore di Sky Sport Martin Brundle che ha criticato in maniera molto chiara l’agire di Verstappen, reo di essere andato oltre il limite per gestire il vantaggio nella graduatoria generale, maturato nelle precedenti apparizioni.

“L’attuale F1 ha un chiaro problema nel disegno delle piste, soprattutto per quanto riguarda le vie di fuga, e le regole previste non possono prevedere il comportamento di Verstappen in pista. L’olandese ha guidato oltre il limite, forte del suo vantaggio in classifica, ben sapendo che fosse Hamilton a non potersi permettere un incidente“, le parole di Brundle riportate da Marca.

“Max, pur in parità con Lewis, ha il vantaggio di una vittoria in più e questo potrebbe influenzare non poco l’ultimo round ad Abu Dhabi. Le sue qualità di guida non sono in discussione e personalmente l’ho sempre sostenuto dal 2015, quando correva con la Toro Rosso. Il suo controllo è fantastico alla guida, ma mi rattrista che stia ricorrendo a delle tattiche anti-sportive. Sarebbe un peccato perché potrebbe lasciare una traccia di sé di un pilota sleale. Anche Ayrton Senna e Michael Schumacher hanno avuto episodi del genere in passato e io sono stato vittima di entrambi, ma qui il discorso è diverso e rischia di macchiare quanto di buono ha costruito“, ha concluso l’ex pilota di F1.

